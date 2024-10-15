Дизельные УАЗ «Патриот» и «Профи» должны появиться в 2025 году

Масштабную модернизацию модельной линейки УАЗа хотят провести в следующем году. В списке ожидаемых дебютов оказался грузовичок «Профи» на солярке. Очень вероятно, что тогда же появится дизельная версия внедорожника «Патриот».

В беседе с «Российской газетой» планами на будущее поделились представители пресс-службы Ульяновского автозавода.

Возможно, «Патриот» и «Профи» получат силовой агрегат, который инженеры доработали для Sollers Argo. Мотору добавили систему подогрева картерных газов для корректной работы при низких температурах.

С названным дизелем в паре работает новая 6-ступенчатая «механика». Такую коробку передач делают на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) с начала года. Ее же может получить бензиновый «Патриот», в его контексте ходят слухи и про «автомат». Однако инсайдеры предприятия говорят о новых трансмиссиях без конкретики и с осторожностью.

Ранее мы более подробно писали о модернизированном дизельном моторе, который может достаться УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи». Кроме того, «АвтоВзгляд» сообщал о доработке легендарной «Буханки».