Раскрыты детали модернизации УАЗ «Буханка»

С конца лета на Ульяновском автозаводе начали ставить на автомобили семейства СГР моторы «Евро-5». Они имеют обозначение ЗМЗ-409-055, а прежние силовые агрегаты экологического класса «Евро-2» — ЗМЗ-409-11. Оказалось, что подобная модернизация имеет неочевидные на первый взгляд преимущества.

Как сообщает портал Quto.ru, у моторов легендарной «Буханки» сменился не только экологический класс, но и вырос крутящий момент. Теперь автомобилисты могут рассчитывать на 213 Нм вместо прежних 198 в диапазоне 2700 об/мин. Увеличившаяся тяговитость должна облегчить жизнь водителю, он сможет реже переключать передачи. Особенно, когда «Буханка» будет груженой.

Отдача двигателя осталась прежней, она составляет 112 сил. Но с новыми моторами ценник автомобиля вырос на 20 тыс. рублей. Представители УАЗа заявили, что варианты исполнения СГР, оснащенные моторами «Евро-2», исключат из прайсов уже в ближайшем будущем.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», дизельный двигатель для УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи» доработали. Теперь агрегат будет правильно работать зимой.