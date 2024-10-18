Hongqi показала в Париже электрические кроссовер и седан

Честно говоря, было бы странно не увидеть на Парижском международном автосалоне-2024 представителей китайского автопрома, и особенно той его части, что играет в премиальном сегменте. Поэтому неожиданностью участие в мотор-шоу бренда Hongqi не стало. Как не стали особым откровением и показанные им транспортные средства: электрический седан E-H7 и электрический же кроссовер E-HS7. Хотя и технике на традиционном топливе «поднебесные» товарищи не забыли, выкатив на суд взыскательной публики седан линейки «люкс» — модель L1.

Впрочем, с роскошным L1 россияне уже познакомились: в рамках предпремьерного показа автомобиль красовался во Владивостоке на ВЭФ-2024, а его продажи в нашей стране начнутся уже в следующем году.

Что же касается «электричек», то габариты седана E-H7 составляют 4980х1915х1490 мм, а кроссовера E-HS7 — 4925x1950x1680 мм, колесная база обоих автомобилей одинакова — 3000 мм. У себя на родине машины предлагается с батареями емкостью 85 кВт•ч или 111 кВт•ч, обещающими пробег на одной зарядке в 475 — 655 км.

Фото производителя.

Электромобили можно взять как с задним, так и с полным приводом, причем последний автостроитель называет интеллектуальным. До 100 км/ч эти ТС — в зависимости от типа кузова и версии — разгоняются за 3,5 с — 6,5 с.

Но вот доберутся ли эти электромобили до наших широт — пока не известно. Напомним, что имеющийся сейчас в российской линейке бренда электрокроссовер E-HS9 (от 9,5 млн. руб.) хотя и входит в тройку самых продаваемых машин марки, однако высокими продажами похвастать не может. Поэтому появление в РФ новых электрокаров от «Хончи» пока под большим вопросом.