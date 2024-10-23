АВТОВАЗ анонсировал новые опции для LADA Vesta в 2025 году

Тольяттинский автогигант планирует сделать свой флагман LADA Vesta еще более комфортным для водителя и пассажиров. Не так давно у этого семейства автомобилей снова появилась система курсовой устойчивости (ESC), локализованная в России.

Стало известно, что в следующем году «Веста» сможет похвастать климат-контролем, ключ-картой и амбиентной подсветкой. В салоне появятся элементы со встроенными распределителями света, за которыми будут скрываться светодиоды. Здесь и декоративная функция, и утилитарная. Подсвеченные по ночам ниши — это удобно. О новшествах для LADA Vesta сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа.

Напомним, «Весте» вернули камеру заднего вида, боковые подушки безопасности и трехуровневый обогрев передних сидений. Датчики дождя и света теперь тоже имеются, зеркала складывает электропривод, он же поднимает и опускает стекла.

Более того, впервые LADA Vesta обзавелась противотуманными LED-фонарями, передними парктрониками, обогревом форсунок омывателя и системой мониторинга слепых зон.

В середине октября мы писали, что LADA Vesta c новыми опциями уже приехала к дилерам марки. Поначалу клиентам предложили седаны и кросс-универсалы.