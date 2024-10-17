LADA Vesta c новыми опциями приехала к дилерам марки

В дилерских шоу-румах появились новые «Весты» с опциями, повышающими комфорт и безопасность. В первую очередь речь идет о системе курсовой устойчивости ESC. Оснащенные ей автомобили уже добрались, как минимум, до официальных продавцов бренда в Санкт-Петербурге.

В северной столице LADA Vesta с обновленными комплектациями доехала до трех дилерских центров, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Следующие партии машин, которые уже приготовили к отправке в ДЦ, представлены в кузовах «универсал» и «кросс-седан». По словам местных экспертов, «Веста» с ESC вызвала большой интерес у потенциальных покупателей.

Оформлены первые предзаказы, но многие ждут «живых» автомобилей, чтобы выбрать из тех экземпляров, которые окажутся в наличии. Согласно прогнозам, благодаря старому-новому оборудованию машин, аудитория «Весты» расширится за счет молодежи, которая ценит и безопасность, и функциональность.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Vesta с автоматической трансмиссией подешевела. Это случилось благодаря появлению нового силового агрегата, ситуация должна подстегнуть интерес к модели любителей двухпедальных машин.