В России зарегистрировали отечественный автомобильный бренд Novo

Холдинг AGR Automotive Group, нынешний владелец бывших заводов General Motors, Hyundai и Volkswagen в России, зарегистрировал новый товарный знак по классу автомобилей. Бренд получил имя Novo. Возможно, его используют, чтобы выпускать под Калугой перелицованные модели китайской компании Chery. Их могут поставить на конвейер площадки, принадлежавшей ушедшему из страны вольфсбургскому концерну.

Бывший калужский завод Volkswagen перезапустили в августе. Пока непонятно, какие именно машины он будет выпускать. Но известно, что в следующем году там планируют собрать 27 000 автомобилей. Либо они получат шильдики Agron — этот товарный знак зарегистрирован весной, либо — Novo. На появление последнего обратил внимание телеграм-канал «Автопоток».

Напомним, на бывшем предприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» компания AGR организовала выпуск бюджетных и хорошо знакомых россиянам Hyundai и Kia. Они сходят с конвейера под собственным брендом Solaris. Их делают, используя детали, оставшиеся от сбежавших из нашей страны корейцев.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в середине сентября концерн Haval зарегистрировал в России больше десяти новых брендов. Имена одних созвучны с привычными нам названиями, другие — принципиально новые.