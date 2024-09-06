Бывший автозавод Toyota в Петербурге не запустят до конца 2024 года

Речь идет о производстве автомобилей премиального сегмента. Согласно неофициальным данным, переговоры о судьбе бывшего автозавода Toyota идут с FAW. Под брендом Aurus в Шушарах якобы планируют поставить на конвейер перелицованные Hongqi. Возможно, процесс тормозят опасения китайского концерна из-за вторичных санкций, которые страны коллективного Запада ввели против Aurus, КАМАЗа и ФГУП НАМИ.

Представителям Aurus, КАМАЗа и «Газпрома» пока не удалось найти общий язык с восточными партнерами

Как сообщает «Фонтанка», перезапуск бывшей производственной площадки Toyota в ранее заявленные сроки не состоится. Ее будущее должен определить Минпромторг. О том, что на этом заводе планируют производить машины бизнес-класса, в феврале заявлял экс-глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, первые экземпляры промышленной сборки должны были появиться в конце этого года, а выпускать их планировалось с зарубежными партнерами.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) соглашение о развитии кластера премиального машиностроения подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор ООО «Аурус» Андрей Панков. Согласно документу, речь шла о старте производства люксовых машин с двигателями внутреннего сгорания и о гибридах с газовым мотором.

Предполагалось, что АО «Автозавод Северная Звезда», связанное с КАМАЗом и Aurus, займется возрождением бывшего завода Toyota. Но 19 августа акционерное общество объявило о начале ликвидации.