FAW выпустит 11 новинок совместно с Volkswagen

С помощью Volkswagen «поднебесный» автоконцерн FAW собирается создать 11 новых моделей. На совместном китайском-немецком предприятии он выпускает автомобили суббренда Jetta, который сейчас официально представлен в нашей стране. Поэтому весьма вероятно, что новинки с толикой вольфсбургских генов начнут продавать и на российском рынке. Они будут появляться с 2026 года.

Как уточняет издание CnEVPost, в основном китайцы и немцы займутся гибридами и электрокарами, классический ДВС предусмотрен для одной модели. Альянс Volkswagen и FAW планирует выпустить полдюжины чистых «электричек», парочку подзаряжаемых гибридов, а оставшиеся силы потратят на последовательные.

Более подробную информацию о своих разработках названные автопроизводители собираются рассекретить в апреле на мотор-шоу в Шанхае. В Поднебесной разработают силовую архитектуру и платформу, ожидаются новые «фишки» в контексте полуавтономного вождения и цифровых сервисов.

Стратегия FAW-Volkswagen продумана до 2030 года. Она касается и вольфсбургской линейки, и бренда Jetta. Таким образом последний уже через год имеет все шансы похвастать своим первым доступным электромобилем.

Напомним, в России Jetta продает кроссовер VS5, его растянутый аналог VS7 и седан VA3.