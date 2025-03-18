«Шпионское» фото компактного кроссовера LADA выложили в Сеть

По просторам рунета гуляет снимок компактного кроссовера, который является новым детищем АВТОВАЗа. Автомобиль попал в объективы папарацци по время дорожных испытаний, в нем отчетливо просматриваются фамильные черты марки LADA. Скорее всего, это предвестник B+ Cross.

Об этом сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» паблик Avtograd. Ресурс утверждает, что в кадре на сей раз оказался так называемый тестовый мул. То есть узлы и агрегаты будущего кроссовера В+ проверяют на жизнеспособность и прочность в чужом кузове.

По словам главы Волжского автозавода Максима Соколова, кроссовер сегмента В+ на платформе LADA Vesta покажут широкой общественности в рамках ближайшего Петербургского международного экономического форума. Речь идет о модели 2026 года.

На данный момент ожидается, что новинка получит под капот 150-сильный китайский турбомотор и бесступенчатую трансмиссию. Дизайн кроссовера уже утвержден, представители АВТОВАЗа считают его «бомбой».

В конце января портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссоверы LADA Т-134 и B+ Cross представили Владимиру Путину.