«Шпионское» фото компактного кроссовера LADA выложили в Сеть

Об этом сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» паблик Avtograd. Ресурс утверждает, что в кадре на сей раз оказался так называемый тестовый мул. То есть узлы и агрегаты будущего кроссовера В+ проверяют на жизнеспособность и прочность в чужом кузове.
По словам главы Волжского автозавода Максима Соколова, кроссовер сегмента В+ на платформе LADA Vesta покажут широкой общественности в рамках ближайшего Петербургского международного экономического форума. Речь идет о модели 2026 года.
На данный момент ожидается, что новинка получит под капот 150-сильный китайский турбомотор и бесступенчатую трансмиссию. Дизайн кроссовера уже утвержден, представители АВТОВАЗа считают его «бомбой».
В конце января портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссоверы LADA Т-134 и B+ Cross представили Владимиру Путину.