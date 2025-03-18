GAC хочет локализовать производство автомобилей в России

Представители «поднебесного» автоконцерна GAC ведут переговоры с рядом российских производителей, обсуждая возможность выпуска своих автомобилей в нашей стране. Сроки запуска локальных моделей пока неизвестны, но долго тянуть резину китайцы явно не намерены, поскольку наш рынок для них является приоритетным.

О планах GAC в интервью «Известиям» рассказал руководитель направления по развитию продаж бренда в России Павел Никифоров. По его словам, все интересы, ресурсы и приоритеты компании направлены на нашу страну. Дело в том, что по итогам прошлого года марке удалось реализовать в РФ больше всего машин за пределами Китая.

В числе первых моделей GAC, которые могут встать на конвейер в России, скорее всего, будет кроссовер GS4. По словам г-на Никифорова, есть соответствующие запросы по линии продаж и планы головного офиса. «Четверка» является самой интересной с точки зрения позиционирования и объемов реализации. Этот китайский паркетник представлен в нише, которую раньше занимал Toyota RAV4, и многие сравнивают GS4 с легендарным «японцем».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Москве прошла официальная премьера кроссовера GAC GS4 и седана Empow.