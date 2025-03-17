В Москве прошла официальная премьера кроссовера GAC GS4 и седана Empow

Компания GAC провела в Москве большую презентацию, в рамках которой представила публике аж две совершенно новые модели — кроссовер GS4 и седан Empow. Кроме того, китайцы показали модель GS8 во флагманском исполнении GX Traveller. А все подробности — в материале портала «АвтоВзгляд», побывавшего на премьере.

GAC GS4 призван сменить на боевом посту среднеразмерный GS5, который попрощался с российским рынком прошлой весной. Габариты новинки — 4685/1901/1690 мм, колесная база — 2750 мм, объем багажника — 638 или 1586 литров в зависимости от положения спинок задних сидений. Модель, ориентированная на Россию, комплектуется 1,5-литровым двигателем на 170 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Агрегатирован мотор с 7-ступенчатым «роботом», привод — безальтернативно передний.

На старте продаж, который запланирован на 18 марта, будет, судя по всему, доступна только одна комплектация — GB. Ее начальная цена — 2 899 000 рублей с учетом выгод по спецпредложениям.

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Что же касается второй новинки, то есть седана GAC Empow, то он пополнит сегмент С — то есть его главными соперниками станут Changan Uni-V и Omoda S5. Дебютант близок к ним по габаритам (4700 х 1850 х 1432 мм при колесной базе 2736 мм). Мотор — тот же, что у GS4: на 1,5 литра, 170 л.с. и 250 Нм. Коробка, опять же, 7-ступенчатый «робот», привод — передний. Разница лишь в том, что у кроссовера предусмотрено 4 режима движения (Eco, Comfort, Sport и пользовательский), а у четырехдверки пять (Eco, Comfort, Sport, Sport+ и DIY).

Продажи этой модели начнутся позже, да и цен пока нет. Представители бренда обещают опубликовать полные прайс-листы 24 марта.

Помимо прочего, журналистам продемонстрировали GAC GS8 в новой версии GX Traveller. Ее основные отличия — «внедорожные» дизайнерские изыски, экспедиционный бокс на пятой двери и расширенный список оснащения. Цена — 4 649 000 с учетом скидок по спецпредложениям (за «базу» просят 3 799 000 целковых). Старт продаж — 18 марта.