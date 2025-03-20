Внедорожник LADA Niva Travel прошел через очередную модернизацию

АВТОВАЗ начал оснащать отечественный популярный внедорожник LADA Niva Travel рулевым колесом от модели Granta Sport. Новшество затронуло версии «Нивы», которые выпускаются с кожаным интерьером.

О деталях новой модернизации LADA Niva Travel сообщил ресурс «Лада. Онлайн». Волжский автогигант время от времени меняет комплектации своих моделей, поэтому произошедшее с внедорожником можно считать нормой и даже обыденностью. Известно, что сам руль от спортивной «Гранты» обтянут экокожей, а не натуральным материалом.

Ранее в Тольятти для Niva Travel подобрали «баранку» с тремя спицами, где не было надписи Airbag. Последняя обычно подтверждает наличие подушки безопасности водителя. Зато на ободе четко очерчены приливы, соответствующие правильному хвату.

Согласно планам производителя, LADA Niva Travel должна более масштабно обновиться за два ближайших года. Оптика автомобиля имеет шансы стать полностью светодиодной, а передок украсит новая радиаторная решетка.

Портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Niva Travel вошла в десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников в России.