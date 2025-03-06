Россиянам назвали 10 самых популярных кроссоверов и внедорожников февраля

По итогам второго месяца 2025 года пальму первенства в своем сегменте в очередной раз сумел сохранить кроссовер Haval Jolion. И это при том, что в феврале спрос на него снизился чуть больше, чем на четверть — на 25,2%. В итоге своих владельцев нашли 3 770 таких автомобилей.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», следом за «Джолионом» идет еще один «поднебесный» кроссовер. Вторую позицию занял Chery Tiggo 7 Pro Max. По сравнению с январем, его продажи просели не так сильно, как у лидера — на 2,9%. В итоге новых владельцев нашли 3 652 «семерки».

Обладателями третьего и четвертого мест стали российские внедорожники семейства LADA Niva — Travel и Legend. Просадка по их реализации достигла 33,6 и 49,4% соответственно, отечественные модели разошлись тиражом 2 771 и 2 095 экземпляров.

В топ-5 удалось войти Chery Tiggo 4 Pro, россияне приобрели 2 086 таких «китайцев». Но и эта модель ушла в минус на 24,6%.

По итогам февраля в десятку наиболее востребованных SUV эксперты также включили Changan Uni-S/CS55 Plus, плюс Geely Monjaro и Haval M6. В конце рейтинга оказались Omoda C5 и Haval F7.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на российский конвейер встали кроссоверы Rosva Motors.