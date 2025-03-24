Кроссоверы-гибриды Exeed VX и RX поставят на российский конвейер

Премиальный «поднебесный» бренд Exeed решил всерьез взяться за российский рынок и намерен локализовать в стране сборку двух моделей. Речь идет о кроссоверах VX и RX с гибридными силовыми установками. На данный момент производитель уже озаботился сертификацией. Что любопытно, названные автомобили проходят ее для реализации сразу под эгидой двух марок — непосредственно Exeed и Esteo.

Об этом сообщает телеграм-канал «Китайские автомобили: только новости», ссылаясь на собственные источники. Ожидается, что Exeed RX и VX для нашего рынка будут приводить в движение две гибридные системы. Обе построены на основе 143-сильного классического турбодвигателя объемом 1,5 л. Пиковая отдача первой при общей получасовой мощности составит 162 л.с. Вторая сможет похвастать тройкой электромоторов, выдающих 223 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что линейка Esteo представляет собой перелицованные Exeed. Шильдики нового для нашей страны бренда получат модели, которые китайцы будут выпускать в Подмосковье. Уточнялось, что в конце февраля для трех моделей были получены Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).