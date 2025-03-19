Названы российские цены машин Exlantix и сроки запуска их электрических версий

О том, что в апреле в шоу-румах российских дилеров Exeed появятся гибридные кроссоверы Exlantix ET, представители китайского бренда объявили официально еще на прошлой неделе. Теперь же портал «АвтоВзгляд» узнал, сколько они будут стоить — из письма, которое разослал дистрибьютор партнерам-дилерам.

Стоит сразу оговориться, что письмо, оказавшееся в распоряжении портала «АвтоВзгляд», разослали дилерам еще в прошлом месяце, и с тех пор кое-что успело измениться. Так, например, дистрибьютор пишет партнерам, что в апреле в продажу поступят оба гибрида — и кроссовер ET, и седан ES. Но мы уже знаем из официального пресс-релиза, что на старте покупателям будет доступен только SUV. Четырехдверка выйдет на отечественный рынок позже, если вообще выйдет.

Кроме того, в письме обозначены сроки запуска электрических модификаций обеих моделей. В феврале дистрибьютор сообщал, что «батарейные» Exlantix ET и ES дебютируют в России в июне. Учитывая, что седан пока «задвинули», а кроссовер вроде как движется в графике, можно предположить, что полностью электрический SUV действительно появится у дилеров Exeed в начале лета.

Фото: АвтоВзгляд

Обозначили тогда дилерам и рекомендованные розничные прайсы. Так, гибридный Exlantix ES оценили в 6-6,3 млн, электрический — в 6,3-6,5 млн. Кроссовер ET, разумеется, будет стоить больше: гибридный выудит из кошелька 7-7,1 млн, а электрический — 7,3-7,5 млн. Впрочем, поскольку, повторимся, письмо не самое свежее, реальные расценки могут оказаться выше. Но как бы то ни было, теперь у нас есть хотя бы примерное представление о прайсах.

Добавим, что Exlantix ET, который станет первой ласточкой бренда в нашей стране, оснащен силовой установкой из 1,5-литрового бензинового двигателя и пары электрических моторов, развивающих 145 и 195 кВт. Кроссовер успешно прошел все испытания суровыми российскими дорогами и климатом — он, как заявляет производитель, полностью готов к рыночному старту. В апреле дилеры начнут принимать предварительные заказы на новинку.