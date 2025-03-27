Восстание машин: американские «киборги» захватят автопром ЕС, но точно не США

Роботизированные решения в автопроме — не новинка. Но человекообразные «киборги» на заводах Mercedes-Benz и BMW — это нечто принципиально новое. Эксперт поделился с порталом «АвтоВзгляд» своим скепсисом политикой стран, которые явно не готовы поставить внедрение подобных новинок под гибкий контроль.

О грандиозном техническом ноу-хау на берлинском заводе автоконцерна Mercedes-Benz стало известно на днях. Судя по всему, на этом предприятии уже вовсю идет тестирование новейших человекоподобных роботов. Поставщик — американская компания Apptronik, чьи производственные мощности расположена в Техасе.

Казалось бы: что такого? Например, на родном АВТОВАЗе давно уже никого не удивляют роботизированные решения, используемые как вспомогательные механизмы, облегчающие труд персонала. Но есть нюанс: в случае с «Мерсом» речь идет именно о таких роботах, которые не помогают живым рабочим, а полностью заменяют их.

Причем, в США производство «гуманоидных» изделий, по всей видимости, становится своего рода модным трендом: буквально на днях о запуске первой производственной линии для серийного выпуска человекообразных «киборгов» собственной разработки сообщила еще одна тамошняя компания из США — калифорнийская Figure AI. Одним из ключевых клиентов которой, к слову, тоже является германский автоконцерн. Но уже не Mercedes-Benz, а BMW.

Фото avtovzglyad.ru

Так что же получается? Это новая тенденция? Индустрия — на пути к отказу от рабочих рук живого человека? А что, если речь не только про автопром? Или, быть может, крупные европейские концерны просто пытаются послать сигнал влиятельным профсоюзам, доставляющим неудобства этим игрокам своими попытками препятствовать массовым сокращениям сотрудников?

— В любом случае имеется существенный риск массового сокращения рабочих мест из-за внедрения «гуманоидных» роботов, — замечает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев. Приравнивать опыты Mercedes к практике АВТОВАЗа, по территории которого ездят роботизированные тележки, точно не стоит. Европейские автогиганты явно стремятся полностью подменить «киборгом» человека, и понятно, чем подобные решения выгодны производителям.

Однако массовое внедрение такого технического решения означает, что крупный капитал, решая свои проблемы (то есть — сокращая издержки на труд), перекладывает проблемы на плечи государства, ведь внедрение человекообразных роботов на производстве означает массовое сокращение рабочих мест с перспективой роста социальной напряженности, — считает эксперт.

Кстати, в США, откуда Mercedes-Benz намерен завозить «киборгов-штрейкбрехеров», эту проблему уже начали осознавать, напоминает специалист. В стране с 2019 года облагают робототехнику на производстве дополнительным налогом, чтобы снизить риск чрезмерного вытеснения живых рабочих рук бездушными машинами и пополнить финансирование социальных программ. Вероятно, именно этот подход станет решением проблемы, делает вывод собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото globallookpress.com

То есть необходимо действительно вводить подобные налоги, чтобы было невыгодно внедрять техническую замену труду живых людей в масштабах, массово провоцирующих рост безработицы. Правда, как замечает Арефьев, действовать, вероятно, надо с определенной гибкостью, чтобы не лишить, например, возможности перевозить по цеху нужные живым работникам запчасти и инструменты.

Если же говорить про европейский опыт, то очевидно, что осознание этой проблемы, в отличие от США, не дает эффекта. Мысль о введении подобного налога высказывалась, но воз и ныне там. А учитывая, что производители «киборгов» в США явно настроены на громадные выручки и не скрывают при этом, что их ключевая клиентура — это автопром ЕС, то нетрудно догадаться: главным полем внедрения человекообразных машин на производстве вместо человека станет Европа. Штатам это не грозит. Тем более — учитывая явный настрой президента Дональда Трампа на создание новых рабочих мест в его стране, а никак не на их сокращение.