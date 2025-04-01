LADA Granta Sport стала проще

На Волжском автозаводе начали выпускать LADA Granta Sport в упрощенной комплектации. «Спортивная» модель лишилась спойлера и мультимедийного комплекса.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает паблик Avtograd. По словам его авторов, упрощение LADA Granta Sport — это шаг навстречу потенциальным покупателям, который позволит сделать автомобиль доступнее.

Отметим, что у «Гранты» со спортивными акцентами больше нет подушек безопасности и обогрева сидений, а также базовой «мультимедийки» и кожаного руля. Подсветку багажника и вещевого ящика в салоне на АВТОВАЗе тоже вычеркнули из списка оборудования. Со стороны новинку можно будет узнать по неокрашенным бамперам.

Однако мотор и трансмиссия остались прежними, под капотом по-прежнему установлен 118-сильный силовой агрегат.

Дату начала продаж и стоимость упрощенной LADA Granta Sport объявят позднее.