LADA Granta Sport стала проще

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает паблик Avtograd. По словам его авторов, упрощение LADA Granta Sport — это шаг навстречу потенциальным покупателям, который позволит сделать автомобиль доступнее.
Отметим, что у «Гранты» со спортивными акцентами больше нет подушек безопасности и обогрева сидений, а также базовой «мультимедийки» и кожаного руля. Подсветку багажника и вещевого ящика в салоне на АВТОВАЗе тоже вычеркнули из списка оборудования. Со стороны новинку можно будет узнать по неокрашенным бамперам.
Однако мотор и трансмиссия остались прежними, под капотом по-прежнему установлен 118-сильный силовой агрегат.
Дату начала продаж и стоимость упрощенной LADA Granta Sport объявят позднее.