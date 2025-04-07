Минивэн «Соболь NN» получил бронированную версию с VIP-салоном

В Нижнем Новгороде презентовали бронированную версию бизнес-вэна «Соболь NN». Спецавтомобиль построен нижегородской фирмой «Акросс» совместно с Горьковским автозаводом. Производить машины будут по индивидуальным заказам.

Бронированный «Соболь NN» получил комплексную защиту ключевых элементов: бронелисты установлены на боковых панелях, крыше, полу, в моторном отсеке. Кроме того, они защищают аккумулятор, топливный бак и колесные арки. Это гарантирует безопасность при обстреле из пистолета. Стекла тоже имеют более высокий класс защиты и способны уберечь водителя и пассажиров от пуль из автомата Калашникова.

Несмотря на дополнительные материалы, масса автомобиля не превышает 3,5 тонн, что позволяет управлять им с водительскими «правами» категории B.

Добавим, что в качестве силового агрегата используется знакомый 2,5-литровый турбодизельный двигатель мощностью 149 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.