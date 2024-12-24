Сделано в России: COMTRANS-2024 как тренд развития отечественного транспорта

Ежегодная выставка COMTRANS, завершившаяся недавно в московском «Экспоцентре», оставила неожиданные и неоднозначные впечатления. С одной стороны — главное событие сезона и ключевая точка контакта производителей и потребителей для всей отрасли, а с другой — странное послевкусие и недосказанность. Оптимизм и настрой одних участников и полное (кстати, неожиданное) отсутствие других. О чем это говорит, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Отечественный автопром исторически устроен несколько иначе, отлично от импортного. У нас издревле особый почет, успех и следом за ними инновации отдавались на откуп коммерческому транспорту: он был мерилом и первой строчкой, тогда как легковой сегмент шествовал следом. Так было в начале начал, так было после Великой Отечественной, потом — в девяностые и двухтысячные.

Подъем бизнеса в частности и уровня жизни в целом после кризиса 98-го года с какой машиной прямо связан? Конечно, с «Газелью». Да что далеко ходить: первая массовая отечественная «электричка» — автобус. Вернее, электробус. Так что комтранс сегодня, в 2024 году, когда изламывается история и переворачивается страница — срез того самого «завтра». По нему и надо выводы делать. Так получается. Ну так пойдемте, сделаем.

Первое, что бросилось в глаза на состоявшемся мотор-шоу — немалое число именно отечественных стендов. Даже вездесущие китайцы, которых в наших чертогах сегодня — перебор, и то представлены плотно, но далеко не на первых ролях. Как по количеству премьер, так и по «широте души» — самые богатые стенды у наших.

Фото портала АвтоВзгляд.

И LADA, внезапно вспомнившая про мероприятие, и крупнейший отечественный дистрибьютор коммерческой техники (отечественной же) ГК «СТТ». Вот эти ребята выставились действительно широко, подмяв под себя практически целый зал. Вадим Николаевич Сорокин излучает уверенность и хорошее настроение обосновано.

Вход буквально окружен продукцией нижегородского конвейера! Гостей встречают новые бескапотники горьковского автозавода: «Валдай 12» полной массой 11 990 кг с европлатформой и более легкий «Валдай 8» полной массой 7500 кг с рефрижераторной надстройкой. Обе модели, кстати, не требуют регистрации в системе «Платон». Рядом с ними — еще два «Валдая», но более тяжелые — их делает компания «Нижегородские грузовые автомобили».

Магистральный тягач «Валдай 45» был представлен всего год назад, а сегодня он уже серийно выпускается в Нижнем Новгороде по полному циклу: со сваркой и окраской кабины. Сам он имеет полную массу 18 тонн, а цифра «45» в его индексе означает максимальную массу автопоезда, в составе которого способен работать тягач.

Машина точно придется ко двору сегодняшнему отечественному бизнесу: просторная, очень теплая кабина с ровным полом и двумя спальными местами, богатая комплектация, тяговитый дизель мощностью 470 л.с., автоматическая 12-ступенчатая коробка передач — все это делает автомобиль удобным и простым в управлении, значительно снижая нагрузку на водителя.

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Другой тяжелый «Валдай» — модель 18: это уже не тягач, а длиннобазное шасси грузоподъемностью до 12,2 тонны, предназначенное для монтажа разнообразных надстроек (главным образом — фургонов и шторных грузовых платформ).

Среди особенностей «Валдая 18» — кабина со спальным местом, пневматическая задняя подвеска (редко встречающаяся у конкурентов в этом классе), а также экономичный дизель объемом 6,7 литров и мощностью 261 л.с. Одним словом, на базе одного только семейства грузовиков марки «Валдай» сегодня можно организовать целый разноплановый автопарк.

— Помимо локализации производства, мы развиваем новые технологии и создаем рабочие места и на нашем предприятии, и у поставщиков компонентов, в логистических и транспортных компаниях. Генерируем максимальный объем добавленной стоимости в российской экономике. Этот проект объединяет опыт ведущих мировых производителей и наши собственные уникальные наработки по организации производства и контроля качества, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Руслан Греков, руководитель компании «Нижегородские грузовые автомобили».

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Напротив — огромный, края не видно, стенд с автобусами всех размеров и назначений: вместимость линейки техники, представленной ГК «СТТ» на выставке, составляет от 6 до 107 пассажиров.

В экспозиции представлены автобусы размерности 7, 8, 11 и 12 метров для туристических перевозок, низкопольные городские автобусы CITYMAX 9 CNG и CITYMAX 12 CNG с газовыми двигателями, серийный низкопольный электробус малого класса «Газель e-City», полноприводный микроавтобус «Газель NN 4х4» и школьный автобус нового поколения «Газель NN».

Машина для самых младших участников дорожного движения, кстати, богато оснащена системами безопасности: радары слепых зон, ассистент помощи при парковке, система контроля давления в шинах, ESP, подушки безопасности, системы контроля состояния водителя и кругового обзора. Даже алкозамок есть!

И по удобству этот школьный автобус готов дать фору многим: его пневматическая задняя подвеска прекрасно «глотает» толчки от ям на самых плохих дорогах, а сиденья новой конструкции (с регулировкой длины подушки и положения верхней лямки ремня безопасности) позволяют с комфортом усесться ученикам любого роста и возраста.

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К слову, главная премьера COMTRANS International-24 — тоже здесь: без сомнений, самой ожидаемой новинкой выставки стала полноприводная «Газель NN 4х4». Нижегородцы долго не сознавались в разработке и постройке машины, хотя слухи уже наполнили мир. И вот — сразу официальная премьера, да еще и в самой дорогой и богатой модификации — минивэн.

Технически это тот же «Соболь NN 4x4», но длиннее на полметра, с увеличенной колесной базой и более просторным оттого салоном. Кстати, интерьер тоже новый: диваны «Ривьера», установленные на общих рельсах, имеют широкие возможности по трансформации и отличаются быстротой снятия/установки.

Логика увиденного подсказывает, что отечественный бизнес расположен работать в первую очередь с отечественным производителем: тут и всегда доступные расходные материалы, наличие запчастей, гарантия и широко распространенный сервис. Предприятия не могут ждать нужную деталь месяцами, чтобы потом стоять в очередь на СТО в другом городе — день заминки слишком дорог.

Фото портала АвтоВзгляд.

Вторят догадке и представители лизинговых компаний: выбирают поставщика тщательно, семь раз пересчитывают все нюансы, прежде чем заключить договор. Обожглись и уже не готовы пускаться в авантюры разного рода и происхождения. Поэтому сначала выбирают надежного партнера, а потом — машину из его линейки. Благо, выбрать, как показала выставка COMTRANS International-2024, есть из чего.