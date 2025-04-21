Рамный 7-местный внедорожник Sollers впервые «засветился» в Сети

Новый полноприводный внедорожник с шильдиком «Соллерса» планируют выпускать в Ульяновске, автомобиль должен получить локальные силовые агрегаты. Речь идет о бензиновых и дизельных моторах, работающих в паре с 8-диапазонным «автоматом».

Sollers опубликовала первое фото своего 7-местного рамного внедорожника с закрытой презентации в Китае. Неудивительно, что мероприятие прошло именно там, учитывая, что донором для отечественной модели стал «поднебесный» пикап JAC. Эта компания является технологическим партнером «Соллерса».

Хотя окончательный дизайн интерьера уже утвержден, на фотографии «рамник» предстал перед общественностью с сильно затонированными стеклами, сквозь которые нереально разглядеть детали оформления салона. Кстати, его элементы будут делать в нашей стране. То же самое касается штамповки кузовных деталей и производства систем безопасности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности 7-местного внедорожника Sollers.