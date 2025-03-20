Рамный 7-местный внедорожник Sollers получит доработанный мотор

Свежий рамный внедорожник с шильдиком отечественной компании «Соллерс» получит особые калибровки силового агрегата и оригинальный салон. По этим параметрам российская новинка будет отличаться от донорского JAC T9. Автомобиль доработают с учетом особенностей российского климата и дорог, серийное производство планируется начать в следующем году.

Подробностями о будущем внедорожнике Sollers поделился директор центра продуктового развития марки Михаил Гурьянов. По его словам, исходный двухлитровый турбодвигатель адаптируют под применение местного топлива. По деталям в этом плане ясности пока нет, большинство «поднебесных» автопроизводителей обычно строят свои моторы так, чтобы они без проблем переваривали 92-й бензин. В том числе на это способен T9 от JAC.

Интерьер своего нового SUV «Соллерс» обещает спроектировать, опираясь на предпочтения отечественных водителей. Подробностей, к сожалению, пока не приводится. Общие инвестиции в проект должны составить 4 млрд рублей. Если опираться на эту цифру, серьезных отличий от «китайца» не предвидится.

Ранее портал «АвтоВгляд» сообщал, что новый 7-местный внедорожник Sollers встанет на конвейер УАЗа.