В пикапы Sollers ST8 будут заливать отечественные антифризы из Обнинска

Состав используемого на конвейере антифриза был ранее совместно разработан специалистами обнинской технологической площадки и автозавода и прошел все необходимые испытания. Охлаждающие жидкости производятся по карбоксилатной технологии на основе этиленгликоля и специально подобранного пакета присадок. Продукты, произведенные по такой технологии, способны эффективно противодействовать коррозии и надёжно защищать от перегрева бензиновые или дизельные двигатели внедорожников и пикапов, в том числе в условиях повышенных нагрузок.
По информации пресс-службы компании, данные антифризы уже используются при обслуживании других моделей Sollers: фургона Atlant, легкого грузовика Argo и еще одной модели пикапа ST6.