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В пикапы Sollers ST8 будут заливать отечественные антифризы из Обнинска

Компания СОЛЛЕРС выбрала производителя охлаждающей жидкости для новой модели пикапов

На Ульяновском автозаводе начался серийный выпуск полноприводных пикапов Sollers ST8. Производство технических жидкостей для гарантийного и послегарантийного обслуживания данной модели наладили в Sintec Lubricants в г. Обнинск Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Автор
Ярослав Алёнин

Изображение В пикапы Sollers ST8 будут заливать отечественные антифризы из Обнинска

Состав используемого на конвейере антифриза был ранее совместно разработан специалистами обнинской технологической площадки и автозавода и прошел все необходимые испытания. Охлаждающие жидкости производятся по карбоксилатной технологии на основе этиленгликоля и специально подобранного пакета присадок. Продукты, произведенные по такой технологии, способны эффективно противодействовать коррозии и надёжно защищать от перегрева бензиновые или дизельные двигатели внедорожников и пикапов, в том числе в условиях повышенных нагрузок.

По информации пресс-службы компании, данные антифризы уже используются при обслуживании других моделей Sollers: фургона Atlant, легкого грузовика Argo и еще одной модели пикапа ST6.

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