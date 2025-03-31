В пикапы Sollers ST8 будут заливать отечественные антифризы из Обнинска

На Ульяновском автозаводе начался серийный выпуск полноприводных пикапов Sollers ST8. Производство технических жидкостей для гарантийного и послегарантийного обслуживания данной модели наладили в Sintec Lubricants в г. Обнинск Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Состав используемого на конвейере антифриза был ранее совместно разработан специалистами обнинской технологической площадки и автозавода и прошел все необходимые испытания. Охлаждающие жидкости производятся по карбоксилатной технологии на основе этиленгликоля и специально подобранного пакета присадок. Продукты, произведенные по такой технологии, способны эффективно противодействовать коррозии и надёжно защищать от перегрева бензиновые или дизельные двигатели внедорожников и пикапов, в том числе в условиях повышенных нагрузок.