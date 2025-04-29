Haval сертифицировал для нашего рынка кроссовер H3 российской сборки

«Китайца» будут производить под Тулой

«Поднебесный» автобренд Haval на днях получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для локализованного кроссовера H3. Теперь эту модель начнут выпускать у нас на одной линии с Jolion.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Haval сертифицировал для нашего рынка кроссовер H3 российской сборки

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Согласно его данным, Haval H3 местной сборки полностью готов к продажам, хотя в тестовом режиме его производство наладили уже давненько. Этот паркетник получил облик внедорожника, что позволило включить его в офф-роудную линейку Haval Pro.

В моторную гамму входят 1,5-литровые наддувные агрегаты, выдающие 143 и 177 л.с. в зависимости от модификации. Во всех случаях передачи переключает роботизированная трансмиссия с парой сцеплений.

Haval H3 нового модельного года оценивается в 2,8 — 3,3 млн рублей. На экземпляры, сошедшие с конвейера в 2024-м, предоставляется скидка в размере 100 тыс. «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что сваркой и окраской кузовов Haval H3 в Тульской области занялись еще осенью прошлого года.

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