Haval сертифицировал для нашего рынка кроссовер H3 российской сборки

«Поднебесный» автобренд Haval на днях получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для локализованного кроссовера H3. Теперь эту модель начнут выпускать у нас на одной линии с Jolion.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Согласно его данным, Haval H3 местной сборки полностью готов к продажам, хотя в тестовом режиме его производство наладили уже давненько. Этот паркетник получил облик внедорожника, что позволило включить его в офф-роудную линейку Haval Pro.

В моторную гамму входят 1,5-литровые наддувные агрегаты, выдающие 143 и 177 л.с. в зависимости от модификации. Во всех случаях передачи переключает роботизированная трансмиссия с парой сцеплений.

Haval H3 нового модельного года оценивается в 2,8 — 3,3 млн рублей. На экземпляры, сошедшие с конвейера в 2024-м, предоставляется скидка в размере 100 тыс. «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что сваркой и окраской кузовов Haval H3 в Тульской области занялись еще осенью прошлого года.