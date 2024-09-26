Кроссовер Haval H3 официально встал на конвейер бренда в России

Китайский концерн Great Wall, которому принадлежит и кампания Haval, продолжает поднимать уровень локализации своих брендов и моделей в нашей стране. На сей раз через дошел до кроссовера повышенной проходимости Haval H3. Его начали делать на производственной площадке марки под Тулой.

В беседе с «Российской газетой» это подтвердили представители пресс-службы ООО «Хавейл Мотор Рус». Раннее на российском заводе производителя в тестовом режиме занялись сваркой и окраской кузовов Haval H3. Пока же он поставляется на наш рынок из Поднебесной.

Haval H3 доступен россиянам с турбомотором объемом 1,5 л, выдающим 143 или 177 л.с. в зависимости от модификации. С передним приводом мощность будет меньше, с полным — больше. Передачи переключает роботизированная преселективная трансмиссия с парочкой сцеплений.

Стоимость кросовера Haval H3, унаследовавшего платформу от Haval Jolion, начинается с отметки 2,6 млн. рублей. Его начали продавать в нашей стране с мая 2024 года. Между тем, как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд» к российской премьере готовится старший брат H3 — более габаритный Haval H5.