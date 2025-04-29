АВТОВАЗ обдумывает запуск нового бренда в Узбекистане

Волжский автогигант изучает возможности производства своих автомобилей в Узбекистане, рассматривая и крупноузловую сборку, и углубленную локализацию.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу АВТОВАЗа Максима Соколова. По его словам, при готовности местных коллег привычные нам «Лады» могут получить в республике шильдик новой локальной марки, и есть шанс, что это произойдет в течение года. Но для начала в Тольятти решили плотно изучить расширенный вариант местной сборки «Ларгусов». Этот проект находится в активной стадии проработки.

Г-н Соколов подчеркнул, что АВТОВАЗ планирует возобновить сотрудничество с успешными партнерами из Узбекистана не только в плане простой реализации в виде экспорта.