Адреналин и возбуждение: как звук двигателя влияет на психику водителя

Тихий шепот электромотора или оглушительный рев движка спортивной машины — звук автомобиля способен не только передавать его характер, но и незаметно управлять эмоциями и реакциями человека, находящегося за рулем. А как именно, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Многие водители даже не задумываются о том, как сильно «акустика» машины влияет на их поведение: от выбора скорости до уровня агрессии. Но почему одни звуки мобилизуют, а другие, напротив, раздражают? И как автопроизводители используют эту особенность человеческой психики, создавая искусственный «голос» электрокаров? Ответ кроется в тонком взаимодействии физиологии, психологии и инженерного искусства.

Для начала разберемся с тем, что звук двигателя играет ключевую роль в восприятии скорости и контроля над автомобилем. Исследования показывают, что отсутствие или приглушение шума мотора приводит к недооценке показателей на спидометре, из-за чего водители склонны ехать быстрее, увеличивая риск аварий. Потому что в нашем неосознанном понимании «громко — значит, стремительно».

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В электромобилях, где двигатель почти бесшумен, производители добавляют искусственные звуки (AES), чтобы компенсировать такую потерю обратной связи. Это не только улучшают ощущение скорости, но и влияет на комфорт вождения. Особенно в условиях, когда визуальные «подсказки» ограничены — например, при прохождении поворотов.

Помимо функциональной роли, звук двигателя воздействует на эмоциональное состояние. Низкочастотные вибрации, характерные для мощных моторов, вызывают физиологический отклик — учащение пульса, выброс адреналина и чувство возбуждения. Это объясняет, почему многие автолюбители ассоциируют рев какого-нибудь V8 или турбированный свист с тем самым удовольствием от вождения.

Производители, в свою очередь, осознанно «проектируют» звучание выхлопа, чтобы усилить эти приятные ощущения. А в крутых электрокарах — таких, как, скажем, Porsche Taycan — используют синтетические звуки, имитирующие традиционные двигатели. Впрочем, в случае «батарейных» машин есть и еще один повод «ставить модели голос»: чтобы их слышали окружающие пешеходы, то есть чтобы минимизировать риск «тихих» ДТП.

Фото: freepik.com

Как бы то ни было, важно помнить, что чрезмерный шум может негативно влиять на когнитивные функции. Громкие звуки, особенно выше 55 дБ, повышают уровень стресса, снижают концентрацию и увеличивают утомляемость. Это особенно критично при использовании голосовых интерфейсов или в длительных поездках, где фоновый шум мешает восприятию важной информации. Кроме того, постоянное воздействие громких звуков связывают с нарушениями сна и повышенным риском сердечнососудистых заболеваний.

Социальный аспект также важен: модификация выхлопа для усиления звука часто воспринимается как демонстрация маскулинности и стремление заявить о себе. Однако такое поведение может вызывать раздражение у окружающих, особенно в ночное время. В то же время для многих водителей звук двигателя — это ностальгическая связь с воспоминаниями, будь то детские поездки или какие-то образы из фильмов.

Подводя итог, скажем, что звук двигателя — это сложный психоакустический феномен, сочетающий практическую пользу, эмоциональное воздействие и социальные коннотации. А баланс между комфортом, безопасностью и удовольствием от вождения остается ключевой задачей для автопроизводителей. Особенно в эпоху электрификации.