Geely EX5 белорусской сборки готов к выходу на рынок

Китайский электрокроссовер, который будет собираться на белорусском предприятии «БелДжи» в Минской области, получил сертификат ОТТС. Появился шанс, что модель станет более доступной для покупателей из России и ближнего зарубежья.

О том, что Geely EX5 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), сообщил портал «Китайские автомобили». Габариты кроссовера — 4615x1901x1670 мм, а в движение его приводит электромотор мощностью 218 л.с. Запас хода составляет 430 километров, что весьма неплохо. Емкость тяговой батареи достигает 60,2 кВт*ч. А до первой сотни переднеприводная «электричка» разгоняется за 6,9 секунды.

Не исключено, что локализованный в Минской области Geely EX5 станет дешевле. Впрочем, вряд ли цены опустятся сильно. Напомним, что сейчас этот китайский кроссовер продается в России в двух комплектациях: Pro и Max. За базовое исполнение без учета скидок по спецпредложениям официальные дилеры просят от 4,1 млн рублей, за топовое — от 4,4 млн.