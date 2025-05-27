«Автотор» получил грант на импортозамещение зарубежного софта

Калининградский завод «Автотор» приступил к реализации IT-проекта, благодаря которому появится система управления жизненным циклом автокомпонентов в части разработки продукта и технологий производства, а также обмена инжиниринговой информацией между автопроизводителями и поставщиками.

Вместе с «Автотором» за дело взялись айтишники из АО «Топ Системы». Речь идет о совместном создании софта в рамках федерального проекта «Отечественные решения», предусмотренного нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства», заложенным в госпрограмму «Информационное общество».

Главное задачей является создание единой системы взаимодействия людей, ресурсов и информации, что позволит проводить проектирование и разработку автокомпонентов в едином IT-пространстве, а также заполнить «пробелы» автоматизации.

Разработанное технологическое решение планируют внедрить на профильных предприятиях в первом полугодии 2028 года.