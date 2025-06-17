Минтранс будет использовать «ЭРА-ГЛОНАСС» для защиты машин от кибератак

Министерство транспорта РФ намерено задействовать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» для обнаружения кибератак на автомобили. Особое внимание уделяется беспилотным грузовикам, работающим на магистралях М-11 и ЦКАД.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр транспорта Роман Старовойт в беседе с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым рассказал, что новая система защиты позволит предотвратить перехват управления, блокировку машин, несанкционированное обновление ПО и утечку данных автовладельцев. Это особенно актуально для коммерческого транспорта, где риски кибератак могут привести к серьезным последствиям.

Подключение транспортных средств к системе необходимо для оперативного управления в критических ситуациях. Например, в случае аварии или введения ограничений можно будет дистанционно дать команду всем машинам покинуть трассу. В дальнейшем функционал планируется расширить для мониторинга попыток взлома.

В «ГЛОНАСС» также анонсировали разработку своей платформы кибербезопасности для транспорта. Ее тестовая версия должна появиться до середины 2025 года. Проект призван выявить уязвимости в современных автомобилях и предложить способы противодействия угрозам.