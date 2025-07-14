Ford сокращает штат на немецком заводе из-за спада спроса на электромобили

Компания Ford продолжает оптимизировать свой бизнес в Европе на фоне низкого спроса на электрокары. Американцы объявили о старте программы добровольных увольнений для работников своего завода в Кельне.

Как сообщили представители компании порталу Reuters, решение связано с пересмотром планов из-за низкой окупаемости производства. Сократят 2900 должностей, о чем Ford объявил еще в ноябре 2024 года. При этом увольнения будут проводиться в добровольном порядке с существенными компенсациями.

Глава производственного совета Бенджамин Грушка считает, что такие меры должны смягчить удар по коллективу предприятия. Профсоюз IG Metall хоть и выразил озабоченность неопределенностью будущего завода, но согласовал с руководством сокращения.

Ранее Ford инвестировал 2 миллиарда долларов в преобразование кельнского предприятия в центр по производству электромобилей. Однако, как отмечают в компании, слабый рост популярности «зеленого» транспорта вынуждает пересматривать стратегию. В Ford призвали немецкие власти усилить меры господдержки, в том числе на развитие зарядной инфраструктуры и дополнительные акции для покупателей.

Параллельно Ford готовится к закрытию своего завода в Зарлуи (Германия), что снизит присутствие компании на европейских рынках.