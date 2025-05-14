Родственные души: американцы воруют запчасти с конвейера в товарных количествах

Удивительное рядом: матерые советские технологии по изъятию социалистической собственности в личную пользу обогащения ради, гневно порицаемые и всесторонне сокрушаемые, внезапно расцвели буйным цветом в мире развитого капитализма. Да не в замшелой Европе, готовящейся продать свои заводы китайцам, а в самом заповедном месте — в Америке! Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Каждый отечественный автолюбитель, независимо от стажа и возраста, хоть раз в своей жизни слышал вековечную историю, как подтачиваемый тотальным дефицитом работник советского конвейера норовил вынести с завода хоть частицу автомобиля. «Частицы», к слову, были разные: в Нижнем, например, до сих пор передают «из уст в уста» популярную историю, как мужики умыкнули прямо с линии мост от «Волги». Как вытащить с закрытой заводской территории чугунную железку в центнер весом — тайна, покрытая мраком, но факт остается фактом: вынесли! Видать, стимул был достойный, а группа «злоумышленников» — сбитой и мотивированной.

Часто подобные байки призваны визуализировать недостатки советской системы, мол, в нормальном мире ничего подобного работнику и в голову не придет — страх за свободу и большую зарплату мигом перевешивает все перспективы обогащения. Однако, как показывает практика, нет в этой логике и толики истины.

Ничто человеческое брату-американцу, такому же стороннику всего хорошего и противнику всего плохого, как оказалось, не чуждо: намедни полиция города Дирборн арестовала отца и двух его сыновей за продажу ворованных с мичиганских заводов «Форда» запчастей. Ну вы только подумайте: Америку вознамерились сделать снова великой, а тут — такой конфуз!

Фото: globallookpress.com

Ford Global Security, эдакая продвинутая заводская служба внутренней безопасности, прознала, что на местной барахолке eBay продают новенькие детали, которые попали на «полку» прямиком с конвейера! Чудо чудное, диво дивное: артикулы заводских запчастей соврать не дадут. Далее началось расследование, в рамках которого выяснились следующие подробности.

Новые кузовные детали — капоты, бамперы и фары — продавались еще и в детройтских «автозапчастях». Иными словами, дело было поставлено «на широкую ногу»: полицейские нашли склад, доверху забитый «кузовней» для Bronco, Mustang, Ranger и F-150 на миллионы долларов. Оказалось, что семейный подряд получал от одного из участников преступной группы заводские запчасти на реализацию! Все виновные задержаны, расследование продолжается. Не удивит, если четырьмя арестами дело не ограничатся...

Хотелось бы кинуть камень в сад «хрустального града на холме», заклеймить позором и применить иные социальные методики, но стоит признать: никакая система людей изменить не способна. Так что начинать стоит всегда с бревна в глазу. Неси с работы каждый гвоздь — ты здесь хозяин, а не гость, помните? Любопытно, кстати, есть ли в английском, простите, американском языке поговорка, столь же точно и зычно отражающая нравы наемного сотрудника с желанием самостоятельного создания, а после и распределения премиального фонда?