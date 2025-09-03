Почти все российские автозаводы начнут выпуск гибридных машин

Практически все отечественные автомобилестроители наладят производство автомобилей с гибридными силовыми установками. Темпы появления соответствующих новинок будут напрямую связаны с их популярностью у россиян.

В беседе с ТАСС об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, обрисовавший перспективу развития гибридного транспорта в России в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Г-н Мантуров пояснил, что согласно федеральному проекту, через пять лет в нашей стране должны выпускать более 183 тыс. электрокаров и последовательных гибридных автомобилей. В последнее время их стали делать больше на российских площадках.

Например, кроме кроссовера Evolute i-Space, в Липецке в конце января текущего года запустили сборку нескольких гибридов «поднебесного» бренда Voyah. Речь идет о паркетнике Free и бизнес-вэне Dream, которые, кстати, подпадают под условия программ стимулирования продаж.

По мере эволюции спроса на гибриды почти все российские автозаводы будут готовы предложить покупателям такие автомобили, отметил г-н Мантуров.

