ГАЗ презентовал полноприводный «Соболь NN 4x4» с 8-местным салоном

В России сертифицировали новую версию микроавтобуса «Соболь NN 4x4» с полным приводом. Отечественная модель может похвастать салоном на восемь посадочных мест и ощутимым функционалом внутренней трансформации.

Об этом сообщил телеграм-канал «Грузовики и вообще». Из кабины модернизированного «Соболь NN 4x4» в пассажирский отсек ведет свободный проход, поскольку переднее пассажирское кресло рассчитано на одного седока.

Внутри на общих направляющих смонтирована пара диванов под названием «Тандем». Каждое сиденье регулируется индивидуально, при желании конструкция полностью раскладывается, легко превращаясь в просторную кровать для сна и отдыха.

Предусмотрена возможность управления глубиной багажного отделения. Его вместимость меняется, если полностью убрать диваны с помощью быстросъемных креплений либо перемещать по рельсам до достижения нужного результата.

Нетрудно сделать вывод, что восьмиместный микроавтобус, официально считающийся легковым автомобилем, создавали для любителей активного отдыха и путешествий.