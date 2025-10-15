BAIC расширит модельный ряд в России до конца 2026 года

Поднебесный концерн BAIC планирует продолжить сотрудничество с калининградским заводом «Автотор». На конвейер предприятия поставят новые модели, которые официально выйдут на отечественный рынок до конца следующего года.

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд». К сожалению, на сегодняшний день неизвестно, о каких именно новинках от BAIC идет речь.

Согласно стратегии по увеличению локализации производства, китайский бренд начнет собирать свои автомобили в нашей стране по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Такой шаг позволит компании участвовать в федеральных программах поддержки спроса.

В то же время в BAIC приняли решение обновить структуру дистрибуции. С четвертого квартала текущего года новым партнером автопроизводителя станет АО «БМР» (БАИК Моторc Рус). Организация займется управлением дилерской сетью, продвижением, логистикой и хранением, сохранив все обязательства перед клиентами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что «Автотор» запустит сварку кузовов восьми моделей.