В России два месяца подряд снижается производство автомобилей

За девять месяцев текущего года в нашей стране выпустили 487 тыс. легковых автомобилей. Если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го, производство снизилось на 2,7%. В начале осени зафиксирована просадка на 1,7%, с отечественных конвейеров сошло 66,5 тыс. машин.

Об этом сообщает Росстат. Согласно его данным, производство грузовиков в России с начала 2025 года рухнуло более чем на 30% по сравнению с прошлогодним периодом в январе-сентябре. В первый осенний месяц стены заводов-изготовителей покинули 11,1 тыс. большегрузов, что на 41,4% ниже показателей 12-месячной давности.

Выпуск автомобильной техники в стране продолжает снижаться уже два месяца подряд, отметили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Добавим, что в сентябре завод «АГР» в Калуге начал делать кроссоверы Tenet T8. Соседняя площадка «Автомобильные технологии» собрала тысячный паркетник Haval M6. В то же время УАЗ снова начал штамповать внедорожники Hunter, ПАЗ стал выпускать автобусы Citymax 8. А вот АВТОВАЗ с конца прошлого месяца перешел на четырехдневную рабочую неделю.