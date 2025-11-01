В России выделили на поддержку автопрома более 260 млрд рублей

Начиная с 2022 года, правительство вложило в отечественный автопром более 260 млрд рублей. Около трех четвертей суммы казна получила благодаря утилизационному сбору.

В беседе с РИА «Новости» об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, вышеназванные средства власти выделили на меры поддержки спроса, гранты на инжиниринг программы Фонда развития промышленности (ФРП) и субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Например, в районе 111 млрд рублей за последние три года ушло на 91 проект ФРП «Автокомпоненты». За тот же период 11 млрд получили свыше полусотни проектов НИОКР и в районе 2 млрд потратили на четыре десятка проектов по реинжинирингу, отметил г-н Мантуров.

Вице-премьер добавил, что для перезапуска наших автосборочных предприятий привлечено более 114 млрд рублей. К 2033 году, когда подойдут к концу сроки исполнения специальных инвестиционных контрактов (СПИК), цифры должны вырасти втрое.