Эксперт Ковалев ответил, могут ли китайские авто проезжать более 1 млн км

Быть может, какие-то китайские автомобили и «проходили» более 1 млн километров без серьезного ремонта силовых агрегатов. Однако, по словам экспертов, официально подтвержденных примеров пока нет.

В беседе с «Российской газетой» автомобильный эксперт Александр Ковалев отметил, что некоторые автопроизводители из КНР дают гарантию на 1 млн километров своих машин, хотя в действительности это скорее маркетинг. Подобные программы анонсировала, в частности, компания Chery для местного рынка, а также ее суббренд Jetour для покупателей в ОАЭ и ЮАР.

Впрочем, есть и те «поднебесные» автостроители, что пошли еще дальше и предложили своим клиентам так называемую пожизненную гарантию на автомобили. Но тут важно оговорится, что она, как правило, действует только на отдельные системы и агрегаты, а также лишь до первой перепродажи. Для второго владельца уже появятся ограничения по времени и пробегу.

По словам Ковалева, разработка машины, способной безотказно проехать миллион километров, не является приоритетной целью для автоконцернов из Китая. Их усилия в основном сконцентрированы на непрекращающейся технологической конкуренции. К тому же внутри страны наблюдается тенденция к сокращению среднего срока владения автомобилем. Транспортные средства там меняют практически с той же периодичностью, что и крупную бытовую технику — то есть раз в несколько лет.

— Это не означает, что китайские автомобили одноразовые. Они способны проходить, при должном обслуживании, без капитального ремонта сопоставимые пробеги с машинами других зарубежных марок. Но на сегодняшний день реальный предел ресурса без серьезных поломок составляет примерно 200-300 тысяч километров для бензиновых версий и до 500 тысяч километров для электрических моделей, — подытожил эксперт.