Минус Skoda: дни европейских брендов в Китае сочтены

Китай — крупнейший автомобильный рынок планеты. В Поднебесной не только очень много покупателей — в Индии так-то больше — там много платежеспособных покупателей, которые годами несли свои денежки в копилку европейских, японских и американских автобрендов. А теперь перестали. И в некоторых случаях этот факт стал контрольным выстрелом в головные офисы некоторых грандов мирового автопрома. Хотя — почему же только в некоторых? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Глобальный хаос на мировом автомобильном рынке начался в 2020-м году: случилась эпидемия Covid-19, заводы позакрывались, продажи упали. Тогда казалось, что ситуация временная, выздоровеет планета — заживем как встарь. Однако потом случилось массовое санкционирование россиян и автопроизводители, размахивая малыми продажами и вообще несущественностью всего российского объема реализаций, побежали в разные стороны, параллельно продавая заводы за копейки и сворачивая свои офисы. Что такое миллиардные прибыли на фоне «рукопожатности» и демократических ценностей? Брызги!

Впрочем, брызги, как водится, достаточно оперативно переросли в настоящее цунами: удар от «ковида» в тандеме с потерей весьма прибыльного рынка надломил не одно могучее предприятия. Но нашлись и те, кто воспользовался ситуацией: китайцы. Во-первых, широким шагом от бедра пришли в Россию.

А во-вторых, начали весьма активно «облагораживать» свой собственный авторынок. Еще в прошлом году количество «доморощенных» автомобилей на китайских дорогах вызвало откровенное удивление: их стало заметно больше! А куда же пропали все Volkswagen и прочий средний класс местной сборки? А они, оказывается, уже не актуальны. И скоро, похоже, их и вовсе попросят «с пляжа».

Фото Petrov Sergey/globallookpress.com

Причем это «скоро» уже наступило: Skoda покидает Поднебесную в связи с «изменением рынка для международных производителей».

Читай — из-за низких продаж: в десятых годах этого века чехи продавали в Китае по 300 000 машин в год, а в 2025 — лишь 15 000 автомобилей! Падение — в двадцать раз! Потеря КНР — огромная брешь в бюджете, куда же теперь-то продавать машины? Поставки на второй рынок мира — в Америку — не рентабельны из-за пошлин.

А гениальная концепция чехов об «сосредоточении усилий на укрепление позиций в Индии и Юго-Восточной Азии вызывает отдельный приступ смеха: индусы и вьетнамцы-тайцы любят японские бренды, но и там, и тут уже активно просачиваются те же Haval, MG и прочие представители Поднебесной. «Электрички» от BYD опять же.

Но в Таиланде пока баллом правят все же пикапы Toyota, Mitsubishi и легковушки божественной Honda, а Индия безоговорочно предпочитает Suzuki. Какая «Шкода», о чем вы? Поздно пить «Боржоми»! Им бы, конечно, понедельники (в смысле — санкции) взять — и отменить, попробовать уцепиться за богатую и хлебосольную Россию, да на том и выплыть.

Но это же не демократично, вы же понимаете. Уж лучше всем табором на дно!