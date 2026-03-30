УАЗ раскрыл подробности о тестах обновленного «Патриота»

Тесты обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» проходят в городских условиях и на загородных трассах. Производители проверяют надежность мотора, коробки передач и раздатки, а также эффективность работы нейтрализатора.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-офис Ульяновского автозавода. Уточняется, что два экземпляра стали участниками заезда на 100 тыс. км по методике, дающей возможность оценить поведение нейтрализатора. Каждые 10-15 тыс. км проводятся контрольные замеры уровня токсичности в лаборатории филиала УАЗа, расположенного в Заволжье.

Еще парочке переработанных «Патриотов» предстоит преодолеть 100 тыс. км, чтобы в целом проверить узлы и агрегаты внедорожника. Особое внимание уделят двигателю, коробке передач и раздатке. На маршруте предусмотрены непростые участки, включая разбитые дороги, вязкий грунт и жесткий офф-роуд. Пока инженеры-испытатели говорят, что нештатных ситуаций не происходило.

Напомним, в начале текущего года и на протяжении всего прошлого УАЗ проводил калибровочные испытания блока управления двигателем жарой, высокогорьем и низкими температурами. В итоге дизельный мотор получил соответствующее программное обеспечение.

