АВТОВАЗ испытал LADA Azimut кислотными дождями

Для отечественного кроссовера LADA Azimut подготовили новые эмали и другие лакокрасочные материалы. Их тестировали с помощью имитации кислотных дождей, испытывали на устойчивость к царапанию, истиранию и ускоренному старению.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», цикл испытаний свежей цветовой гаммы «Азимута» завершился удачно. Утверждается, что покрытие кузова сохраняет цвет даже при усиленном воздействии солнечных лучей. Поколдовав над свойствами материалов, тольяттинцы сумели повысить качество покрытия катафорезным грунтом, а заодно усилить эластичность лака, что дает бонус к устойчивости против сколов.

При обработке кузовных панелей кроссовера используют цинковое покрытие, фосфатную плёнку, катафорезный и полиэфирный грунт, а также базовую эмаль и покрывной лак. Применяются шовная и противогравийная мастики, антикором обрабатывают скрытые полости кузова, и все это должно максимально продлить ему жизнь.

Большинство новых составов для окраски LADA Azimut производится в России, некоторые компоненты уже проходят стадию локализации. Особенно привлекательными считаются цвет морской волны «Серенада», зелёный «Эмеральд» и бежевый «Гоби».

Напомним, новейший кроссовер построен на архитектуре LADA Vesta. В моторную гамму войдут бензиновые «четверки» объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 л.с., позднее появится 150-сильный агрегат с турбиной. Серийное производство начнется в сентябре, а продажи стартуют ближе к концу года.

