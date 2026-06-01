В России начали выпускать BMW, которые прежде у нас не продавались

В Калининграде наладили производство свежих модификаций кроссоверов BMW Х5, Х6 и Х7. Более того: в нашей стране идет процедура локализации определенных комплектующих. Таких «баварцев» отечественный рынок еще не видел.

Об этом сообщил телеграм-канал «Авторевизорро». Согласно данным паблика, на сегодняшний день на калининградском заводе «Автотор» штампуют самые дорогие габаритные кроссоверы BMW из семейства Х, однако — образца 2022 года. Их дизайн не обновился в соответствии с глобальные трендом, поскольку для сборки в основном используют компоненты, оставшиеся на предприятии после бегства упомянутой немецкой марки из РФ.

В то же время удалось наладить выпуск дизельных модификаций с маркировкой 40d, оборудованных мочевинным нейтрализатором (AdBlue). Прежде подобные SUV привозили к нам только по «серым» схемам.

Еще наши умельцы не спеша осваивают производство самых простых запасных частей BMW. К ним относятся резиновые детали, патрубки и жгуты проводки. Налажена окраска некоторых кузовных элементов, чего никогда не происходило. Сейчас обрусевшие паркетники сходят с конвейера небольшими партиями.