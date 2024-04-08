Эксперты назвали цены и сроки появления у дилеров полноприводного «Соболь NN»

В рамках выставки «Мотовесна-2024» состоялось еще несколько мероприятий, в том числе единственного в России мотор-шоу гоночной индустрии и тюнинга «Моторспорт Экспо». На стенде гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» в кругу спортивных прототипов стоял и вполне гражданский автомобиль — новый «Соболь NN4x4», который, судя по заявлениям экспертов, появится у дилеров совсем скоро. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Полноприводный «Соболь» нового поколения нам уже хорошо знаком — эту машину из опытно-промышленной партии портал «АвтоВзгляд» уже испытывал на «Жигулевской миле». Однако на прошедшей в первые выходные апреля выставке удалось пообщаться с экспертами, которые прикрыли завесу тайны над официальной датой появления машины в шоу-румах официальных дилерских центрах Горьковского автозавода.

Вячеслав Субботин, спортивный директор «ГАЗ Рейд Спорт», рассказал, что пуско-наладочные работы на заводе уже завершены, автомобиль «встал» на конвейер и готовится к официальной премьере. Сейчас проходят бюрократические процедуры, необходимые для выпуска нового автомобиля на российский рынок, но они займут считанные недели. То есть автомобиль может появиться у дилеров уже в конце весны.

В первые месяцы планируется выпускать больше автомобилей в комплектации «Комби», то есть с двумя рядами сидений и багажным отсеком, но параллельно будет наращиваться выпуск и микроавтобусов с тремя рядами сидений.

Фото портала АвтоВзгляд.

«Предпродакшн» нового «Соболя» в рамках «Моторспорт Экспо» вызвал невероятный интерес у посетителей, многие из которых подолгу знакомились с машиной. Теперь, по их словам, они ждут официального релиза, а так объявления цен на новинку рынка. И хотя точной информации пока нет, но специалисты не скрывали от портала «АвтоВзгляд», что полноприводный микроавтобус будет стоить дороже четырех миллионов рублей.