Дешевле и надежнее: какие запчасти для иномарок успешно делают в России

На днях в столичном «Крокус Экспо» с большим успехом прошла выставка запчастей, послепродажного обслуживания и сервиса «CTO Expo-2024. На некоторых значимых мероприятиях этого грандиозного форума побывал и корреспондент портала «АвтоВзгляд», который делится своими впечатлениями.

Нынешний транспортного-индустриальный форум, составной частью которого стали экспозиции «CTO Expo-2024», эксперты сейчас оценивают как самое масштабное за последнее время отраслевое выставочное мероприятие. Достаточно привести такой факт: впервые за последние 20 лет приехавшие из разных стран экспоненты «оккупировали» не только все, в том числе и верхние павильоны комплекса «Крокус Экспо», но и целиком прилегающую к нему территорию.

Фактически, мероприятие стало интернациональным деловым сообществом, объединившим множество людей и компаний для прямого обмена актуальной информацией из смежных отраслей, напрямую связанных с транспортом. Для этого на территории «Крокус Экспо» были организованы сразу четыре крупные тематических площадки.

Это уже упоминавшаяся выставка автозапчастей и сервиса «CTO Expo», выставка коммерческого транспорта «COMvex», международная логистическая выставка «Logistika Expo» и выставка строительной техники и технологий «CTT Expo». Последняя, как самая крупная по своему профилю, заняла более половины выставочных уличных площадок.

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Впрочем, иного и не стоило ожидать, поскольку в этом году на «CTT Expo» было представлено более трех тысяч единиц дорожно-строительной, горнодобывающей спецтехники, а также оборудование для производства строительных материалов, запчастей и комплектующих для машин и механизмов.

Не отстали в плане масштабности и другие тематические площадки. Так, например, эксперты уже зафиксировали «COMvex-2024» как самое крупное отраслевое мероприятие последних лет в сегменте коммерческого транспорта. Интерес к этой выставке было настолько высоким, что на нем всего за четыре дня побывало свыше 75 000 посетителей.

ЧТОБЫ МОТОР НЕ ЗАКИПЕЛ

Впрочем, не менее интересными для автолюбителей и профессионалов оказались многие разделы автосервисной выставки «CTO Expo-2024». Очевидно, что здесь наиболее посещаемыми стали экспозиции производителей смазочных материалов, технических жидкостей и, естественно, автомобильных комплектующих.

Что, в общем-то, неудивительно, учитывая постоянно растущий спрос на расходные компоненты для текущего обслуживания автомобилей, а также их ремонта. Здесь среди экспонентов стоит выделить стенд питерской компании Luzar, которая в настоящее время является лидером в сегменте, связанном с компонентами автомобильных систем охлаждения.

На рынке это предприятие работает более 20 лет и за это время закрепило за собой статус ведущего разработчика надежных комплектующих и, прежде всего, радиаторов всех типов, используемых сегодня в автоиндустрии. Достаточно сказать, что ассортимент выпускаемой под торговой маркой Luzar продукции составляет несколько тысяч востребованных позиций, которые на 90% закрывают потребности современного российского автопарка.

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Для этого на заводе внедрены уникальные технологические линии, позволяющие выпускать высококачественные компоненты не только для отечественных, но и для импортных машин, солидную долю среди которых занимает коммерческий транспорт. А это, напомним, широкий спектр техники различной тоннажности, представленный японскими, корейскими, китайскими и европейскими грузовиками. При этом, что важно, комплектующие Luzar, выпускаемые для зарубежной автотехники, предлагаются по куда более привлекательной цене, нежели оригинальные запчасти.

ТУРЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ!

Большой интерес у посетителей «CTO Expo-2024» вызвали детали подвески и рулевого управления, представленные на стенде Teknorot — крупного турецкого производителя автомобильных запчастей.

Представители компании, с которыми пообщался наш корреспондент, рассказали о широких технологических возможностях собственного современного завода, позволяющих выпускать высококачественные комплектующие не только для вторичного рынка, но и для ОЕ-поставок на конвейеры ряда известных западных автоконцернов.

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Специалисты Teknorot особо отметили 100-процентное турецкое производство продукции бренда. Абсолютно все компоненты для своих запчастей компания изготавливает сама, именно поэтому и гарантирует их высокое качество. В чем, кстати, многие российские автомобилисты уже могли убедиться на практике: запчасти этой марки ныне поставляются в нашу страну, и спрос на них постоянно растет.

НОВЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

Весьма интересными для профессионалов автосервиса оказались дискуссионные встречи, организованные в рамках деловой программы выставок. В частности, сразу на нескольких пленарных обсуждениях отметились ведущие эксперты известной российской компании Sintec Group. Так, руководитель технического маркетинга фирмы Александр Сосновский представил новые высокотехнологичные продукты, созданные фирмой для СТО. Что особенно принципиально, все представленные новинки имеют актуальные одобрения автопроизводителей и действующие допуски API, ACEA и ILSAC.

В свою очередь, Роман Сокуев, руководитель центра технических компетенций Sintec Group, рассказал о новых предложениях для грузовых СТО. Заодно он познакомил профессиональное сообщество с высокотехнологичными фирменными техническими жидкостями и смазочными материалами, а также маслами для стандартного и увеличенного интервалов замены в грузовой технике.

Фото портала АвтоВзгляд.

Свои инновационные разработки на выставке презентовала и компания «Стронг Техник», известный в России производитель моторные масел и технических жидкостей для грузовиков, спецтехники и легковых авто. Представители фирмы продемонстрировали широкой аудитории свою новую линейку легкомоторных масел. В частности, в числе новинок были показаны такие востребованные продукты как синтетические лубриканты Strong Oil Diamond популярных спецификаций 5W-30 и 5W-40, а также оригинальная «полусинтетика» Strong Oil Zircon 10W-40.

Кроме того, впервые на стенде компании было представлено новое трансмиссионное масло для грузовиков и спецтехники Strong Oil Traxium Gear ZF Red. Лубрикант примечателен тем, что был специально разработан для механических коробок передач немецкой компании ZF. Новые продукты прошли все необходимые сертификации и уже поступили в продажу.