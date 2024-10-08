Опубликованы первые фото обновленных «Газели» и «Садко Next»

В ходе обновления микроавтобус «Газель» и грузовик «Садко Next» обзавелись свежими элементами дизайна и двигателями, работающими на метане. Автомобили были представлены публике на Петербургском международном газовом форуме, который открылся 8 октября. Также общественности продемонстрировали грузовой «Валдай 12» с газовой силовой установкой, обеспечивающей запас хода до 400 км. Пойдет ли эта модель в серию, пока неизвестно.

Фотографии обновленных «Газели» и «Садко Next» с форума опубликованы в телеграм-канале «Машина». Первая модель после доработки получила измененную переднюю часть. Теперь она выглядит более динамично и плавно. Кроме того, микроавтобусу переработали бампер, добавили оригинальную светотехнику и подсветили шильдик на радиаторной решетке.

«Садко Next» обзавелся скругленными крыльями, но сохранил узнаваемые очертания капота. Решетку радиатора оформили в цвет кузова и сделали более угловатой. Как и в случае с «Газелью», оптика стала другой — добавились светящиеся вставки и узкие блоки.

Ранее портал «АвтоВзглял» сообщал, что в объективы фотошпионов попала полноприводная «Газель NN». Еее поймали в объектив у у центральной проходной завода-изготовителя.