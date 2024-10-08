Опубликованы первые фото обновленных «Газели» и «Садко Next»

Фотографии обновленных «Газели» и «Садко Next» с форума опубликованы в телеграм-канале «Машина». Первая модель после доработки получила измененную переднюю часть. Теперь она выглядит более динамично и плавно. Кроме того, микроавтобусу переработали бампер, добавили оригинальную светотехнику и подсветили шильдик на радиаторной решетке.
«Садко Next» обзавелся скругленными крыльями, но сохранил узнаваемые очертания капота. Решетку радиатора оформили в цвет кузова и сделали более угловатой. Как и в случае с «Газелью», оптика стала другой — добавились светящиеся вставки и узкие блоки.
Ранее портал «АвтоВзглял» сообщал, что в объективы фотошпионов попала полноприводная «Газель NN». Еее поймали в объектив у у центральной проходной завода-изготовителя.