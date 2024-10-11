Представлен КамАЗ на водороде «Чистогор 20»

О презентации КамАЗа на водородных топливных элементах сообщил телеграм-канал «Грузовики и вообще». Новак оценил работу энергоустановки отечественного производства и платформу грузовика. В мероприятии также приняли участие генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и представители «Центра водородных технологий» АФК «Система», который занимается развитием проектов по водородной энергетике и транспорту.
Возможно, на примере водородного «Чистогора» КамАЗ выпустит семейство среднетоннажников новой генерации. Новинка подходит не только для перевозки грузов, но и для городских нужд.
Напомним, российский рынок грузовиков проседает последние полгода. Результаты сентября оказались еще ниже августа. Однако по итогам первого месяца осени КамАЗ остается лидером в сегменте. Речь идет о 1653 проданных большегрузах этой марки.