Представлен КамАЗ на водороде «Чистогор 20»

На производственной площадке АО «Электрозавод» новый КамАЗ-53193 продемонстрировали вице-премьеру Александру Новаку. Автомобиль может проехать без бензина и солярки 400 км, его грузоподъемность составляет 20 тонн. Новинка является совместной разработкой Челнинского автогиганта и АФК «Система».

О презентации КамАЗа на водородных топливных элементах сообщил телеграм-канал «Грузовики и вообще». Новак оценил работу энергоустановки отечественного производства и платформу грузовика. В мероприятии также приняли участие генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и представители «Центра водородных технологий» АФК «Система», который занимается развитием проектов по водородной энергетике и транспорту.

Возможно, на примере водородного «Чистогора» КамАЗ выпустит семейство среднетоннажников новой генерации. Новинка подходит не только для перевозки грузов, но и для городских нужд.

Напомним, российский рынок грузовиков проседает последние полгода. Результаты сентября оказались еще ниже августа. Однако по итогам первого месяца осени КамАЗ остается лидером в сегменте. Речь идет о 1653 проданных большегрузах этой марки.