Грузовики нового российского бренда Altai Trucks дебютируют в декабре

На мероприятии широкой общественности представят флагманские модели — шасси Multa полной массой 20 тонн и «двенадцатитонник» ARGUT. Также все желающие смогут познакомиться с полноприводным шасси 6х6 серии Corbu. Мeждународная выставка коммeрчeских автомобилeй пройдет 10-13 дeкабря на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцeнтр на Красной Прeснe».

Их покажут на выставке Comtrans International

Со временем в модельную линейку Altai Trucks планируют добавить автомобили, полная масса которых составит от 3,5 до 50 тонн.

В качестве производственной площадки для большегрузов Altai выбрали предприятие в Великом Новгороде. Это бывший «261-й ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего», сообщает телеграм-канал «Грузовики и вообще».

Хотя Altai Trucks и является отечественным брендом, корни у его продукции китайские. В Поднебесной такие грузовики делает компания Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle с шильдиками бренда Wanshan.

Напомним, недавно в России начался прием заказов на новые грузовики Sollers TR. В семейство очередных «обрусевших китайцев» вошли пять моделей.