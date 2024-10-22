Грузовики нового российского бренда Altai Trucks дебютируют в декабре

Со временем в модельную линейку Altai Trucks планируют добавить автомобили, полная масса которых составит от 3,5 до 50 тонн.
В качестве производственной площадки для большегрузов Altai выбрали предприятие в Великом Новгороде. Это бывший «261-й ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего», сообщает телеграм-канал «Грузовики и вообще».
Хотя Altai Trucks и является отечественным брендом, корни у его продукции китайские. В Поднебесной такие грузовики делает компания Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle с шильдиками бренда Wanshan.
Напомним, недавно в России начался прием заказов на новые грузовики Sollers TR. В семейство очередных «обрусевших китайцев» вошли пять моделей.