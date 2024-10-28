В Авито Спецтехнике обсудили процесс обеления рынка спецтехники в России

Как отметил Станислав Черторыжский, заместитель начальника Управления Минпромторга России, повышение прозрачности сделок — необходимое условие для обеспечения безопасности при покупке техники. По его словам, это снизит риски возникновения спорных ситуаций.

Эксперты платформы также представили нововведения для повышения удобства и безопасности при покупке спецтехники. Особое внимание уделялось проблеме выбора. По данным компании, доля китайских брендов на российском рынке нового коммерческого транспорта выросла с 10% в 2021 году до 63% в 2024 году.

«Мы формируем такую среду, в которой всем сторонам сделки выгодно предоставлять актуальную информацию о стоимости техники, ее наличии и местоположении. Чтобы покупатели могли выбирать и сравнивать варианты от разных брендов, мы работаем над созданием унифицированного каталога. В нем мы объединяем коммерческий транспорт, дорожно-строительную технику, сельхозтехнику в единую систему», — прокомментировал директор Авито Спецтехники Андрей Ковалев.

Среди ключевых факторов, влияющих на развитие отрасли, эксперты назвали цифровизацию и рост популярности онлайн-поиска. В 2024 году доля таких запросов составила 40%. В сегменте продаж спецтехники количество продавцов выросло на 30% год к году, а предложение техники с пробегом увеличилось на 22%.