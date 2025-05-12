Рынок новых автобусов в России продолжает снижаться

Несмотря на сезонный прирост на 24% по сравнению с мартом, общий спад за четыре месяца достиг 60%. В апреле 2025 года в России было продано всего 934 новых автобусов, среди которых самым большим спросом пользуются модели отечественного производства.

Продажи в апреле упали на 56% по сравнению с прошлым годом

По данным агентства «Автостат», рынок новых автобусов демонстрирует устойчивую негативную динамику, а лидером продаж остается отечественный производитель PAZ, реализовавший в апреле 392 машины. Второе место занял другой российский бренд — LIAZ с показателем 164 единицы, а китайский Yutong замкнул тройку лидеров с 89 проданными экземплярами.

В первую пятерку также вошли Volgabus и NEFAZ, что позволяет говорить о превалировании российских марок на внутреннем рынке. Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовались автобусы PAZ: модели 3204, 3205 и 4234 заняли первые три строчки рейтинга продаж. Другие два места в топ-5 — за LIAZ 5292 и 4292.

Но как бы то ни было, популярность отдельных моделей не смогла компенсировать общее падение рынка. Резкое сокращение продаж связано в основном с экономическими факторами, включая урезание госзакупок и снижение инвестиционной активности перевозчиков. В условиях нестабильности операторы предпочитают продлевать срок службы существующего парка, а не обновлять его.

Тенденция к снижению сохраняется с начала года, и в ближайшие месяцы существенного улучшения ситуации не ожидается.