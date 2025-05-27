Asiastar Eurise Cargo: новинки комтранса на выставке COMvex-2025

На выставке COMvex 2025, проходящей в МВЦ «Крокус Экспо», китайская компания Weichai представила новую для России марку коммерческой техники Asiastar и ее первую в нашей стране модель Eurise Cargo. Это — цельнометаллический фургон для перевозки строительных материалов, мебели и других подобных грузов.

Грузовое отделение машины имеет объем 16,3 м³ и рассчитано на перевозку до 2250 кг. Внутренние габариты кузова — 4790x1780x1915 мм, внешние — 7490x2000x2675 мм, что является неплохим вариантом для использования ТС в качестве развозного городского фургона. Пол выполнен из алюминия для увеличения срока службы.

Модель вооружена дизельным двигателем Weichai объемом 2,8 литра c заявленным расходом топлива 10,5 л/100 км, агрегатированным с 6-ступенчатой МКП Zomax. Дополнительные опции включают парковочные радары и круиз-контроль.

Также здесь были показаны две модификации грузовичка SDAC K9,5. Первая — с крано-манипуляторной установкой, предназначенная для работы в стесненных условиях, таких как стройплощадки или склады. Вторая — с изотермическим фургоном, подходящая для перевозки скоропортящихся грузов, включая продукты и медикаменты.

Компания заявляет о расширенной гарантии на свою продукцию — 3 года или 200 000 км пробега, отсутствии проблем с запчастями, а также о имеющихся 30 дилерских центрах по всей России. По словам представителей бренда, упор делается на долговечность и практичность техники. Цены на новинки рынка пока не объявлены.