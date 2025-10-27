5

Грузовики «Газон Next» начали оснащать системой курсовой устойчивости

Нововведение усиливает позиции среднетоннажника на рынке

В рамках новой волны модернизации Горьковский автомобильный завод стал комплектовать «Газон Next» системой курсовой устойчивости (ESC). Она должна уберечь грузовик от заносов на скользкой дороге.

Автор
Анатолий Белецкий

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», помимо ESC, «Газон Next» получил ассистента при трогании на подъеме (HSA) и антипробуксовочную систему (ASR). Последняя, кстати, имитирует блокировку дифференциала, помогая преодолевать обледеневшие участки трассы и грязь. Прежде водители могли рассчитывать исключительно на ABS с электронным распределением тормозных усилий.

На сегодняшний день «Газон Next» доступен в нашей стране с тремя вариантами колесной базы: 3770, 4515, а также 5150 мм. Грузоподъемность составляет от 4,6 до 5,6 т при полной массе 8,7 или 10 т. В набор стандартного оборудования включены круиз-контроль и механизм подрессоривания водительского кресла, которое обогревается, как и зеркала. Но мультимедийный комплекс и кондиционер придется заказывать отдельно.

Под капотом установлен мотор ЯМЗ, переключением передач заведует 5- либо 6-скоростная «механика». Кабина может быть и трех, и семиместной, а задняя повеска — как рессорной, так и пневматической.

Остается сказать, что шасси «Газона» обладает широкими возможностями для установки надстроек, на нем создается около 300 видов спецтехники.

